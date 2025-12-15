Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) yaşanan çocuk işçi ölümlerini protesto ettikleri gerekçesiyle İstanbul’da tutuklanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 genç hakkında kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gençlerin “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit yaralama” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Protesto, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesinin düzenlendiği İstanbul’daki Pullman Otel’de gerçekleşmişti. Etkinlik sırasında 17 TİP üyesi gözaltına alınmış, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliği 17 gençten 16’sı hakkında tutuklama kararı vermişti.

BOYA İÇİN “SİLAH SAYILMASI GEREKİR” YORUMU

İddianamede yer alan en dikkat çekici değerlendirmelerden biri, protesto sırasında kullanılan boyalara ilişkin oldu. Savcılık, gençlerin yanlarında getirdikleri boyaların, “şüphelilerce sıkılan ve silah sayılması gereken boyalar” olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu gerekçeyle, boyaların mağdurların boğazlarında tahrişe yol açtığı, yapılan fiziki müdahaleler nedeniyle çeşitli yaralanmaların meydana geldiği iddia edildi. Savcılık, bu değerlendirmeyi hekim raporları, kamera görüntüleri ve tutanaklara dayandırdı.

ÖZEL GÜVENLİK KAMU GÖREVLİSİ SAYILDI

Savcılık, iddianamede 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a atıf yaparak, özel güvenlik görevlilerine yönelik eylemlerin “kamu görevlisine karşı suç” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu kapsamda, gençler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesi uyarınca “görevi yaptırmamak için direnme” suçlaması yöneltildi. İddianamede yalnızca özel güvenlik görevlilerinin değil, otelde görev yapan müdür, resepsiyon görevlisi, organizatör ve diğer personelin de olay sırasında yaralandığı ileri sürüldü.

GENÇLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuklu gençler savcılık ve hâkimlik ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Gençler, kimseye yönelik fiziki müdahalede bulunmadıklarını, eylemin MESEM’lerde yaşanan çocuk işçi ölümlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan barışçıl bir protesto olduğunu belirtti. Savcılık ise iddianamede, eylemin “birlikte suç işleme iradesi” kapsamında gerçekleştirildiğini iddia etti.

DOSYADAKİ O BAŞLIK KAPATILDI

İddianamede dikkat çeken bir diğer başlık ise “mala zarar verme” suçlaması oldu. Savcılık, 16 genç hakkında bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Buna karşın “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit yaralama” suçlamaları yönünden yargılamanın sürmesi talep edildi.