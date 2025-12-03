Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılım gösterdiği Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde gerçekleşen MESEM protestondan sonra gözaltına alınan 17 TİP üyesi öğrenciden 16'sı, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Türkiye İşçi Partisi konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

'Memlekette milyonlarca çocuğu açlığa mahkum edenler, gençleri geleceksizliğe sürükleyenler, liselileri MESEM’lerde ölüme gönderenler; işlenen suçların üzerini 16 TİP’li genci tutuklayarak örtebileceğini sanıyorsa yanılıyor. Daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla karşınıza dikileceğiz! Bir avuç zenginin serveti yolunda iktidarının tüm imkanlarını seferber edenlere, 'çocuklarımızı koruyun' diyen milyonların hıncını, cesaretle sesini yükselten gençlerden çıkarmaya çalışanlara sesleniyoruz: Gençler özgürlüğüne kavuşacak, MESEM tarihe karışacak!'