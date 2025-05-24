16 yaşında kaçarak evlenmişti! Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şaşkına döndü

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16 yaşında kaçarak evlenmişti! Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şaşkına döndü

Güçlü sesi yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen müzik listelerini alt üst eden usta sanatçı Yıldız Tilbe, henüz 16 yaşındayken kaçarak evlenmişti. Ünlü şarkıcının bu evliliğinden kızı Sezen dünyaya geldi. Sezen'i görenler annesinin kopyası dedi.

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe’nin kızını görenler gözlerine inanamadı.

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HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ

Güçlü sesi ve sahne tarzıyla sıra dışı kişiliğiyle gönüllere taht kuran ünlü şarkıcının kızı Sezen Burçin ile olan benzerliği olay oldu.

Henüz 16 yaşındayken gönlünü kaptırdığı Güngör Karahan ile tanıştıktan yalnızca 15 gün sonra kaçarak evlenen Tilbe, eşi askerdeyken kızı Sezen Burçin'i dünyaya getirmişti.

Sezen’in annesi ile olan benzerliği görenlere hayli bir şaşırttı.

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