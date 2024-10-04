16 yaşındaki çocuğu öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı H.B.'yi (16) bıçaklayarak öldüren Y.Ç. (15) tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tartıştığı H.B.'yi bıçaklayan ve olay yerinde kaçtıktan yarım saat sonra polis merkezine giderek teslim olan Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)