16 yaşındaki çocuğu öldüren katil ölü numarası yaptı

Kaynak: DHA
16 yaşındaki çocuğu öldüren katil ölü numarası yaptı
Adıyaman’da, İsmail Mustafa Akkı isimli yabancı uyruklu bir şahıs, 16 yaşındaki Abdullah El Hamud’u 13 yerinden bıçaklayarak katletti. Katil, işlediği cinayetin ardından olay yerinde ölü numarası yaptı.

Adıyaman’ın Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 40 yaşındaki İsmail Mustafa Akkı isimli şüpheli şahıs, başka bir yabancı uyruklu Abdullah El Hamud isimli 16 yaşındaki çocukla tartıştı. Tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüşmesiyle birlikte cebindeki bıçağa sarılan Akkı, Hamud’u 13 farklı yerinden bıçakladı.

13 YERİNDEN BIÇAKLANAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan yabancı uyruklu çocuk, çevredekilerin 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesiyle birlikte ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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OLAY YERİNDE ÖLÜ NUMARASI YAPTI

Hamud’u öldüren İsmail Mustafa Akkı işlediği cinayetten sonra öldürdüğü gencin yanına uzanarak ölü taklidi yaptı. 112 Acil Sağlık ekipleri, Adıyaman’ın merkezinde bulunan bir hastaneye kaldırılan şahsın herhangi bir yaralanması olmadığını tespit etti. Şahıs, yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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