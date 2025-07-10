16 yaşındaki çocuğu öldürmüşlerdi: Vahşi saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 6 Temmuz'da gece saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre arkadaşı, Yusuf Demirci'den motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi. İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı.

Arkadaşı Yusuf Demirci'yi Küçükçekmece'de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Demirci, arkadaşı ve yanındaki iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Demirci'yi ambulans ile hastaneye götürdü. Şüpheliler bir süre sonra yakalanırken, yoğun bakımda 2 gün kalan Demirci dün yaşam mücadelesini kaybetti.

YERE DÜŞTÜ, DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta bekleyen şüphelilerin Demirci'yi darbettiği ve yere düştükten sonra bir kişinin döner bıçağı ile saldırdığı görülüyor.

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