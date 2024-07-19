16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Manavgat ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaya yaşamını yitirdi. Olay, D-400 karayolu Ulualan mevkisinde meydana geldi. Mustafa Yiğit (60), aracını emniyet şeridine park ettikten sonra karşıya geçerken A.K. (16) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçta bulunan bir yolcu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü A.K'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.