16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki otomobil sürücüsünün çarptığı 60 yaşındaki Mustafa Yiğit adlı yaya hayatını kaybetti.

Manavgat ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaya yaşamını yitirdi. Olay, D-400 karayolu Ulualan mevkisinde meydana geldi. Mustafa Yiğit (60), aracını emniyet şeridine park ettikten sonra karşıya geçerken A.K. (16) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçta bulunan bir yolcu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü A.K'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Son Haberler
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü Ekonomi
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi Spor
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı Ekonomi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
Süper Lig derken Araplar devreye girdi Spor
Süper Lig derken Araplar devreye girdi
Kilis'te terör operasyonu Yerel Haberler
Kilis'te terör operasyonu
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda Ekonomi
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone Ekonomi
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone