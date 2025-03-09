16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Kaynak: DHA
16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Adapazarı'nda arsa satışından kaynaklanan alacak verecek tartışmasında 36 yaşındaki Fatih Tunç komşusunun 16 yaşındaki oğlu O.Ç.Ş. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Cinayet zanlısı genç ile babası gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sularında Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Verilen bilgilere göre E.Ş. ile komşusu Fatih Tunç arasında arsa satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş.’nin oğlu O.Ç.Ş. evden aldığı tüfekle komşusu Fatih Tunç’u vurdu. Fatih Tunç, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

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Sağlık ekibi tarafından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Fatih Tunç, hastanede yaşamını yitirdi. Komşusunu öldüren O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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