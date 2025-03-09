16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Cinayet zanlısı genç ile babası gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sularında Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Verilen bilgilere göre E.Ş. ile komşusu Fatih Tunç arasında arsa satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş.’nin oğlu O.Ç.Ş. evden aldığı tüfekle komşusu Fatih Tunç’u vurdu. Fatih Tunç, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Sağlık ekibi tarafından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Fatih Tunç, hastanede yaşamını yitirdi. Komşusunu öldüren O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.