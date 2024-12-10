16 yaşındaki çocuk motosikletle polise çarptı

Kaynak: İHA
16 yaşındaki çocuk motosikletle polise çarptı

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk motosikletle polise çarptı. Kaza yapan çocuk yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk, motosikletle polise çarptı.

Motosikleti bırakıp kaçmak isteyen çocuk, 30 metre ileride yakalandı.
Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde genel uygulama yapıldığı sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan S.Ç.B. (16), motosikletle Fatih N. isimli polis memuruna çarptı.

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Daha sonra yaya olarak kaçmaya başlayan S.Ç.B., 30 metre ileride kıskıvrak yakalandı. Yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi ise çalışma arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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Gözaltına alınan çocuk, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Alanya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Kazada yaralanan polis memuru Fatih N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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