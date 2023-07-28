16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü

Samsun’un Ayvacık ilçesinde, 16 yaşındaki V.S.K., tartıştığı annesi Melek Baştürk’ü tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinde yaşamını yitiren Baştürk’ün cenazesi morga götürüldü.

Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlüpınar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. 43 yaşındaki Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerden dolayı kavga çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine V.S.K., annesine tabancayla ateş etti. Baştürk, aldığı kurşun yarasıyla olay yerinde can verdi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayın ardından kaçan V.S.K., dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.