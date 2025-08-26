16 yaşındaki çocuktan kurusıkı pala ve bıçak çıktı

Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri sanal devriye sırasında sosyal medya üzerinden suç unsuru sayılan tabanca ve pala paylaşımları yaptığı belirlenen E.Y.’yi (16) yakalamak için Çocuk Şube Müdürlüğü birimleriyle beraber ortak çalışma yürüttü.

Ekiplerce yapılan incelemelerde; E.Y. yakalanırken, evde gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı mermi, 1 adet pala ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

E.Y. hakkında ateşli silahlar ve diğer araçlar hakkındaki yasaya aykırılık suçundan adli süreç başlatıldı.