16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, silahının tutukluk yapması üzerine saldırgan, durağın camlarını kırarak zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, U.B.K. adlı genç, çağırdığı taksinin belirtilen adrese ulaşmaması üzerine öfkeye kapılarak durağa yöneldi. Elindeki silahla taksi durağına ateş etmeye çalışan U.B.K., silahının tutukluk yapması üzerine camlara zarar verdi. Durağın çalışanlarının müdahale etmeye çalıştığı U.B.K., olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede suça sürüklenen çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. U.B.K.’nin daha önce 20’den fazla suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Keçiören sakinleri yaşanan saldırının bir daha tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Saldırı sırasında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, durağa yönelik maddi hasar tespiti için incelemeler devam ediyor.