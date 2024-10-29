16 yaşındaki Damla'nın sır ölümü! Cesedi sahilde bulundu

Kaynak: İHA
16 yaşındaki Damla'nın sır ölümü! Cesedi sahilde bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'ın cesedi sahile vurdu.

Aktarılan bilgilere göre akşam saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, Yeşiltepe Mahallesi'nde kayalıkların arasında bir ceset görerek hemen emniyet ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğunu tespit etti.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde genç kızın cesedinde morluklar olduğu belirlenirken, kesici veya delici aletle yaralanma izi bulunamadı. Damla'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Damla Nur Kavraz'ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği ancak bir bölüme yerleşememesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

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