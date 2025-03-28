16 yaşındaki Deniz Dönmezer'i Chelsea izliyor

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16 yaşındaki Deniz Dönmezer'i Chelsea izliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i Chelsea takip ediyor

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer dünyaca ünlü takımların dikkatini çekti.

CHELSEA TAKİP EDİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Chelsea Kaleci Departmanı Yetkilileri, Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i yerinde izlemek için 13 Nisan'da oynanacak Eyüpspor maçına gelecek. Chelsea yetkililerine oyuncunun resmi temsilcisi Murat Erdoğan eşlik edecek.

Henüz 16 yaşında Adana Demirspor kalesini koruyan Deniz Dönmezer bu sezon 16 maçta forma giyerken 1284 dakikada 38 gol yedi.

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