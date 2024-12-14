16 yaşındaki Doğukan feci kazada hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
16 yaşındaki Doğukan feci kazada hayatını kaybetti

Ordu'da 16 yaşındaki Doğukan Demirci, Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti

Ali Yazan/ Ordu

Ordu'da 16 yaşındaki Doğukan Demirci, Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ordu'da bugün meydana gelen üzücü trafik kazasında 16 yaşındaki Doğukan Demirci hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesinde öğle saatlerinde gerçekleşen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu.

Kazada otomobilde bulunan Doğukan Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti. Gürgentepe ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan genç, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Kazanın ardından yapılan incelemeler sürüyor.

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