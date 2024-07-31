16 yaşındaki eren dağ elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
16 yaşındaki eren dağ elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kuyu açma çalışmaları sırasında meydana gelen kazada 16 yaşındaki Eren Dağ, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Akören mevkiinde gerçekleşti. Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olan ve stajyer olarak çalışan Eren Dağ, sondaj firmasıyla birlikte tarlada kuyu açma çalışması yaparken elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Eren Dağ'ın ağabeyi Musa Dağ’ın da aynı firmada çalıştığı öğrenildi. Olayın ardından sondaj firması sahibi Şenol M. soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eren Dağ’ın cenazesi, otopsinin ardından ikindi namazı sonrası Apak Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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