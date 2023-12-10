16 yaşındaki genç kız yaşıtı iki kız tarafından gögsünden bıçaklandı

Konya'da A.O. (16) adlı genç kız, sosyal medyada tartıştığı aynı yaştaki iki kız tarafından gögsünden bıçaklandı. A.O. sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: DHA
16 yaşındaki genç kız yaşıtı iki kız tarafından gögsünden bıçaklandı

Saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı'nda meydana gelen olayda, A.O., arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada yanına daha önce sosyal medyada tartıştığı iki kız geldi.

YAŞITLARI TARAFINDAN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.O., göğsünden bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan A.O., arkadaşları tarafından yakındaki özel sağlık kabinine getirildi. Sağlık kabinindeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından A.O. çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, kaçan iki saldırgan kızın yakalanması için çalışma başlattı.

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"ŞU AN YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ"

A.O.'ya ilk müdahaleyi yapan hemşire Hilal Ekiz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Biranda bir çığlık sesi oldu. İki kız koşarak sağlık kabinimize geldi. Kızlardan biri kavga sırasında göğsünden bıçakla yaralanmıştı ve kan akıyordu. Hemen içeri aldık, tamponunu yaptık. Oksijeni düşüktü, oksijen verdik. Kanı durdurup, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ardından yaralıyı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim ettik. Şu an yaralının sağlık durumu iyi" dedi.

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