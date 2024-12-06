16 yaşındaki Gout Gout tarih yazmaya devam ediyor

Gout, Queensland'de düzenlenen yarışların eleme turlarında rüzgar destekli olarak bu dereceyi yaptı. Resmi kayıtlara geçmeyen bu sonuç, ABD'li sprinter Erriyon Knighton'ın 2021 yılında koştuğu 9.99 saniyelik rüzgar destekli dereceye en yakın ikinci derece oldu. İkinci sırada 2021'de 10.02, üçüncü sırada ise 2023'te 10.02 koşan Taylandlı sprinter Puripol Boonson bulunuyor.

Gout, akşam finalde rüzgarın azalmış olmasıyla yasal bir süre olan 10.17 saniyede koşarak kişisel rekorunu kırdı ve Avustralya'nın eski 18 yaş altı rekorunu 10.27 ile geride bıraktı. Gout, "Bu milli rekoru bir süredir peşinden koşuyordum. Elemede bu dereceyi yapmayı düşünmüştüm ama rüzgar çok güçlüydü. Aynı şekilde koştum ve işi bitirdim," dedi.

Genç sprinter, 2022'de 14 yaşında 100m'yi 10.57 saniyede koşarak dikkatleri üzerine çekti. Sonraki iki yıl içinde, 17 yaşına yaklaşan Gout, Usain Bolt'a benzerliğiyle sıkça karşılaştırılmaya başlandı. 2024 Dünya 20 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda ise 200m'yi 20.60 saniyede koşarak, 15 yaşındaki Bolt'un 2002'deki 20.61 saniyelik derecesini geride bırakmıştı.

Adidas ile sponsorluk anlaşması imzalayan Gout, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi planlıyor. "Ocak ayında, Noah Lyles ve antrenörü Lance Brauman ile birlikte yurt dışına gidip hazırlık yapacağım. Tokyo Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum," dedi.