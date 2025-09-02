16 yaşındaki Hiranur, araç içerisinde ölü bulundu!

Kadın cinayetleri engellenemiyor. Cinayetin adresi bu kez Mersin oldu.16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., dün akşam park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu.

Araçta bulunanlardan biri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hiranur'un hayatını kaybettiğini ifade etti.

'ŞAKA AMAÇLI TETİĞE BASTIM'

Hiranur'un arkadaşı A.Ş. (19) silahı boş zannederek, "şaka" amaçlı tetiğe bastığını iddia etti. A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçtaki N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde şüpheli ve faillere 'caydırıcı' cezalar verilmesi için yetkililere seslnemeye devam ediyor.