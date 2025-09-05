16 yaşındaki kız çocuğunu katletti! Savunması 'pes' dedirtti

Kaynak: İHA
'Kadın cinayetleri' son bulmuyor. 16 yaşındaki eski sevgilisini, 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlının savunmacı 'pes' dedirtti.

Eski eş ve eski sevgililerin 'kadın cinayetleri' engellenemiyor. Edirne'nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden C.'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren, 15 yaşındaki zanlı berber E.A.'nın, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu.

Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" dedi. Mahkeme başkanı soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" deyince zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" savunması yaptı.

Zanlıya bir soru daha soran mahkeme başkanı "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini? Sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" ifadeleri üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

Öte yandan vatandaşlar yetkililere sık sık seslenerek kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve katillere 'caydırıcı' cezaların verilmesi istiyor.

