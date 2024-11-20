16 yaşındaki lise öğrencisi Beril’e acı veda

Kaynak: İHA
16 yaşındaki lise öğrencisi Beril’e acı veda

İzmit’te sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınıf penceresinden kendisini boşluğa bırakarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Beril Sezer, Gölcük’te son yolculuğuna uğurlandı

İzmit Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre: Beril Sezer isimli 10. sınıf öğrencisi, sınav notlarının açıklamasının ardından pencereden atladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beril Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beril, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden lise öğrencisi için bugün Gölcük Kocatepe Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze 17 Ağustos mezarlığına defnedildi.

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