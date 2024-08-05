16 yaşındaki motosikletli genci öldürüp ABD'ye kaçan Kızılay eski başkanının kızına dava açıldı. Kuş kaçtıktan sonra...

Düzenleme: Kaynak: Halktv
16 yaşındaki motosikletli genci öldürüp ABD'ye kaçan Kızılay eski başkanının kızına dava açıldı. Kuş kaçtıktan sonra...

İstanbul Beykoz'da geçen ay aracıyla kaza yapan ve 16 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne sebep olan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'a dava açıldı. Kınık'ın geçtiğimiz günlerde California'ya yerleştiği iddia edilmişti.

Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla yönelik "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi.
İddianamede 16 yaşındaki Barlas'ın kaza sonrası "genel beden travması" sonucu öldüğü vurgulandı.


DURUŞMA 30 EKİM'DE
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, "Karıştığı kazadan ötürü, Batın Barlas Çekin'in ölümüne neden olmak ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu için hazırlanan iddianamedeki kaza tutanağına göre, kusurlu olduğu anlaşıldı.

Duruşma tarihi, 30 Ekim olarak belirlendi.

YURT DIŞINA MI KAÇTI?
Fatma Zehra Kınık'ın yurt dışına kaçtığı iddiaları doğru değil. Kendisi dün karakola giderek imza verdi. Ben de Kerem Kınık ile konuştum. O da doğruladı, kızı zaten dün düzenlenen Filistin mitingindeydi. "

İŞTE İDDİANAME...

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