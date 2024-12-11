16 yaşındaki öğrenci kanlar içinde yere yığıldı

Kaynak: İHA
16 yaşındaki öğrenci kanlar içinde yere yığıldı

Edirne'de 16 yaşındaki lise öğrencisi okul çıkışı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki N.Y., okuldan çıktığı anda 18 yaşından küçük husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Okul kapısının önünde bıçaklanan lise öğrencisi, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan lise öğrencisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Edirne'de lise öğrencisine okul çıkışı bıçaklı saldırı
Lise öğrencisi bıçaklı saldırı