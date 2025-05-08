16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. JASAT ve Jandarma Asayiş timlerinin yaptığı çalışmaların ardından E.S.'nin ormanda saklandığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla E.S., ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.