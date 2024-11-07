16 yılda 8 kalp krizi geçirdi, 3 bypass ameliyatı oldu,5 stent takıldı, beş yıldır da yapay kalple yaşıyordu! Geçirdiği son operasyona inanamayacaksınız!

Kastamonu’da yaşayan 48 yaşındaki Murat Sözcü, otobüste yolculuk yaparken fenalaştı. Hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sözcü, şok cihazıyla yeniden hayata döndürüldü.

3 BYPASS AMELİYATI OLDU 5 STENT TAKILDI

Kastamonu ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde 3 defa bypass ameliyatı olan ve 5 stent takılan Murat Sözcü, beş yıl önce Antalya'ya taşındı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ACİL NAKİL LİSTESİNE ALINDI

Antalya’da yapay kalp takılan Sözcü, nakil olabilmesi için ulusal ve uluslararası acil nakil listesine alındı. Sözcü'ye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Bayezid başkanlığındaki ekip tarafından, beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki gencin kalbi nakledildi.

Hastanede tedavisi süren Sözcü, ilk kalp krizinde zamanında hastaneye yetiştirildiği için hayatta kalabildiğini söyledi.

“SÜREKLİ ELEKTRİĞE MUHTAÇ YAŞIYORSUN”

Kalp rahatsızlığı yüzünden zorlu bir hayat yaşadığını söyleyen Sözcü, "Kalp krizlerinde başlarda bağırış seslerini duyuyordum ancak idrak edemiyordum. Şok cihazıyla hayata döndürülmüşüm. Yapay kalp takıldıktan sonra biraz rahatladım ama merdiven çıkmakta, yürümekte güçlük çekiyordum. Sürekli elektriğe muhtaç yaşıyorsun. Uzun yola şarj kablolu araç olmadan gidemiyorsun. Vücudum için pil lazım, pillerin ömürleri var arada değiştirilmesi gerekiyor. Zor bir hayat" ifadelerini kullandı.

"SİGARA İÇENLER BIRAKSIN"

Gece saatlerinde çalan telefonla bağış çıktığının ifade eden Sözcü, Antalya'nın Korkuteli ilçesinin dağ köyünden hastaneye geldiğini anlattı.

Nakille yeni kalbine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Sözcü, şunları kaydetti:

"Organ bağışı yapanlardan Allah razı olsun. İnsana hayat vermekten daha kıymetli ne olabilir ki. Kalp nakliyle 'pilim bitecek mi' endişemden kurtuldum. Eli öpülesi hocalarımız sayesinde sağlığıma kavuştum. Çocukluğumdan beri sigara kullanıyordum, ilk kalp krizinde bıraktım. 8 sefer kalp krizi geçirdim. Sigara içenler hemen bıraksın, onun yerine sevgiyi koysun, kimsesiz çocukların eğitimine katkı sunsun. Evcil hayvan alsın, benim kedim var huzur veriyor."