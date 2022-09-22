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16 yıllık esrarengiz cinayet, Çocuk felci detayı çözüldü

Kırşehir'de 16 yıl önce kemikleri dere yatağında bulunan C.F.'nin geçirdiği çocuk felci sayesinde katilleri bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 23:30
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16 yıllık esrarengiz cinayet, Çocuk felci detayı çözüldü

16 yıllık esrarengiz cinayet, Çocuk felci detayı çözüldü
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Film senaryolarını aratmayan bir çalışma yapan JASAF ekipleri C.F.'nin alacak verecek meseli yüzünden öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Katil zanlılarından A.A. tutuklanırken, M.T.'nin 11 yıl önce vefat ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında Çiçekdağı ilçesine bağlı Harmanpınar köyü mevkiinde çoban köpekleri tarafından ayakkabı ve kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının kimliği belirsiz bir erkek şahsa ait olduğu tespit edilirken, Adli Tıp Kurumunun yaptığı incelemede ölen şahsın küçük yaşlarda çocuk felci geçirdiğini tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri; bölgede geçmişte çocuk felci geçiren kayıp şahısları araştırmaya başladı.

JASAT'tan film senaryolarını aratmayan çalışma
Yapılan araştırmalar sonucunda 2006 yılında hakkında kayıp şahıs müracaatında bulunulan C.F.'nin ailesi ile DNA karşılaştırması yapılarak ölen şahsın C.F. olduğu tespit edildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip ve JASAT tarafından dosya tekrar incelenerek çalışma planı hazırlandı.

Alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldü
Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerin 1 sene boyunca yaptığı titiz çalışma sonucunda C.F.'nin 2006 yılında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşları A.A. ve M.T. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlılarından A.A., Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken M.T.'nin ise 2011 yılında vefat ettiği tespit edildi.

Tutuklandı
A.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Faili meçhul olayın 16 yıl sonra aydınlatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren C.F.'nin yakını, adalete her zaman güvendiklerini ifade ederek, olayın aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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