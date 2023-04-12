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Ünlü aktör suçsuz bulundu.16 yıllık öpme davası sonuçlandı

Ünlü oyuncu Richard Gere'in Bollywood yıldızı Shilpa Shetty'i bir etkinlikte öpmesi davası sonuçlandı. Hindistan'da 16 yıldır devam eden davada mahkeme, oyuncuyu suçsuz buldu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:43
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16 yıllık öpme davası sonuçlandı. Ünlü aktör Richard Gere suçsuz bulundu.

Ünlü aktör suçsuz bulundu.16 yıllık öpme davası sonuçlandı
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Editör: Özlem KIRAL

Pretty Woman, İlk Korku ve Hachii: Bir Köpeğin Hikayesi gibi filmlerle dünyaca tanınırlığa kavuşan ünlü oyuncu Richard Gere, 2007’de AIDS ile mücadele için düzenlenen bir etkinlikte Bollywood yıldızı Shilpa Shetty’i sahnede öpmüş ve gündem olmuştu.

Gere’in Shetty’i yanaklarından öpmesinden sonra bu eylemin Hint aklaki değerleriyle bağdaşmadığını düşünenler, oyuncuyu protesto etmiş, hatta Shetty'nin öpücüğe itiraz etmeyerek müstehcen bir hareket sergilediğini söylemişti.

Gelen yoğun tepkinin ardından Gere, öpüşmenin HIV’in bulaşmasında etkili olmadığını anlatmaya çalıştığını öne sürerek kamuoyundan özür dilemişti.

Ocak 2022’de Shetty’ye yöneltilen suçlamanın asılsız olduğuna karar verilse de toplum içinde öpüşmenin suç, öpüşmenin ise karşılıklı bir eylem olduğu ve Shetty’nin Gere’in öpücüğüne itiraz etmemesinin esasen yasadışı ihmal olduğu belirtildi.

10 Nisan Pazartesi günü, yargıç tarafından iki ünlü isme yapılan suçlamaların güçlü bir dayanağı olmadığı belirtildi.

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