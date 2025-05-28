160 milyar doları aşan temizlik ürünleri pazarının kaderi değişiyor

2025’te yaklaşık 160 milyar dolar değeri aşan küresel temizlik ürünleri pazarının perde arkasında kalan gizli gerçekleri gün yüzüne çıkıyor. İçinde 132’den fazla zararlı kimyasal barındıran günlük temizlik maddelerinin yol açtığı çevresel ve bireysel hasarlara dair toplumsal bilincin artması, tüketicileri çevre dostu ürünlere yönlendiriyor.

PwC’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketicilerin beşte dördünden fazlası yaşam maliyeti baskılarına rağmen, sürdürülebilirlik için çevre dostu ürünlere daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu bildiriyor. Tüketicilerin beklentilerini karşılamak ve evleri toksik maddelerden arındırarak daha yaşanabilir kılmak için harekete geçen yerli temizlik ürünleri markası BioEra, ilk ürün serisini Türkiye genelinde satışa sundu. “Temizliğin yeni çağı” mottosuyla yola çıkan çevre dostu marka, doğal içerikli ürünleriyle hem evleri hem de gezegenimizi korumayı amaçlıyor.

%100 Türk malı

Temizlikte sürdürülebilir bir dönem başlattıklarını belirten BioEra Marka Yöneticisi Muhsin Yaşar, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Günümüzde evlerimizde kullandığımız birçok geleneksel temizlik maddesi, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle hem sağlığımız hem de çevremiz için ciddi riskler oluşturuyor. Bu toksik maddelerin uzun vadeli etkileri düşünüldüğünde, doğal ve sürdürülebilir alternatiflere yönelmek kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. İşte tam bu noktada BioEra olarak, temizlik alışkanlıklarımızda yerli ve doğal bir devrim başlatıyoruz.”

"Tamamını Türkiye'de ürettiğimiz temizlik ürünlerimizin doğal ve etkili formülüyle hem sağlığımızı koruyor hem de çevremize duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Konsantre yapısı sayesinde uzun süreli kullanım sunarken, marketlerdeki benzer ürünlere kıyasla çok daha ekonomik bir seçenek oluşturuyor. Yerli üretimin gücü ve tedarik sürecinde güven sağlayan BioEra olarak, geniş ürün yelpazemizle şu anda %75'e varan indirim fırsatları sunuyoruz. İlk ay en yüksek alışveriş yapan 3 müşterimize ise özel Mega Temizlik Seti hediye kampanyasıyla teşekkür ediyoruz. Doğallığı, erişilebilir fiyatı ve güçlü temizlik performansıyla, sürdürülebilir bir temizlik yaklaşımı artık herkes için mümkün.”

“Markamızın arkasında 25 yıllık sektör tecrübesi var”

Sentetik içerikli ürünlerin yarattığı sağlık ve çevre sorunlarına doğal alternatifler sunma misyonunu üstlendiklerini aktaran BioEra Marka Yöneticisi Muhsin Yaşar, “Girişimci bir ekip tarafından kurulan markamızın arkasında 25 yıllık sektör tecrübesi bulunuyor. 'Temizliğin yeni çağı' anlayışıyla hem sağlığa hem çevreye duyarlı çözümler geliştiriyoruz. Derinlemesine bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde, temizlik alışkanlıklarını yeniden tanımlıyoruz. Etkili ve çevre dostu ürünler sunuyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakırken, bugünün temizlik ihtiyaçlarına da en ideal çözümleri sunmayı amaçlıyoruz” diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Doğadan ilham alarak geliştirdiğimiz çevre dostu temizlik ürünleriyle sağlıklı yaşam alanları

oluşturmayı hedefliyoruz. Temizliğe sadece yüzeyde değil, derinlemesine ve sürdürülebilir bir yaklaşım getiriyoruz. BioEra olarak, sağlıklı bir gelecek için doğaya zarar vermeyen, etik değerleri saygılı ve yenilikçi bir temizlik anlayışının temsilciğini üstleniyoruz. Doğaya dost ve insan sağlığını merkeze alan formüllerle fark yaratarak Türkiye’nin ve dünyanın güvenilir, sorumlu temizlik markası haline gelmeyi planlıyoruz. Bunun için durmaksızın çalışırken, tüketici memnuniyetini önceliklendiriyor, sürdürülebilir ilişkilere zemin hazırlıyoruz.”