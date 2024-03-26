165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor

165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemlerin gözdesi olan prefabrik evlerden yaptırmak isteyene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek sağladığı açıklandı.
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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 1

Ev sahibi olmak günden güne git gide zorlaşırken vatandaşlar ucuza ev bulmanın yollarını aramaya başladı.

Uygun bir araziye sahip olmak durumunda yeni bir ev almak yerine prefabrik ev yaptırmak daha uygun fiyata gelmektedir.

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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 2

Talep her geçen gün artarken devletten de destek geldiği açıklandı. Belli durumlarda, devlet prefabrik ev yaptırmak isteyenlere yardım edebilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekli koşulları sağlayan ailelere 300.000 TL'ye kadar nakit destek sağlayabilir.

Söz konusu destekle birlikte, prefabrik ev yapmanın maliyeti önemli ölçüde azalır.

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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 3

100 metrekare büyüklüğünde bir 3+1 prefabrik ev fiyatı 465.000 TL olarak belirlendi.

Bu fiyata üretim ve montaj ücretleri dahilken nakliye bedeli dahil olmayacaktır.

Fiyatların Nisan 2024'te prefabrik ev fiyat listesine göre belirlendiği belirtildi.

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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 4

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Hızlı İnşaat: Prefabrik evler, fabrikada önceden üretilmiş parçaların montajıyla kurulduğu için geleneksel inşaata göre daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Bu, zaman ve işgücü maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Daha Düşük Maliyetler: Prefabrik evler genellikle daha uygun maliyetlidir çünkü üretim süreci daha verimli ve malzeme israfı daha azdır. Ayrıca, inşaat sürecinde azalan işgücü maliyetleri de ek bir avantaj sağlar.

Esneklik: Prefabrik evler, çeşitli boyutlarda, tasarımlarda ve stillerde gelir. Müşterilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre özelleştirilebilirler.

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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 5

Kalite Kontrolü: Prefabrik evler, fabrika koşullarında üretildiği için kalite kontrolü daha kolaydır. Malzemelerin ve montajın standartlara uygunluğu daha sıkı bir şekilde kontrol edilebilir.

Daha Az Çevresel Etki: Prefabrik evler genellikle daha az atık üretir ve daha az doğal kaynak tüketirler. Ayrıca, fabrikada üretildiği için inşaat sürecinde çevresel etki daha azdır.

Taşınabilirlik: Bazı prefabrik ev modelleri taşınabilir veya sökülüp başka bir yere monte edilebilir. Bu, konut ihtiyaçları değiştiğinde veya taşınma gerektiğinde büyük bir avantaj sağlar.

Enerji Verimliliği: Prefabrik evler genellikle enerji verimliliği odaklı tasarlanır. İyi yalıtım, enerji tasarruflu pencereler ve güneş panelleri gibi özelliklerle donatılabilirler, bu da enerji maliyetlerini düşürür.

Dayanıklılık: Prefabrik evler, geleneksel ahşap veya betonarme yapılar kadar dayanıklı olabilir. Kaliteli malzemelerin kullanılması ve sağlam bir montaj işlemi ile uzun ömürlü olabilirler.

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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 6

PREFABRİK EVLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Modüler Tasarım: Prefabrik evler genellikle modüler bir yapıya sahiptir, yani fabrikada önceden üretilmiş modüller veya paneller kullanılarak bir araya getirilirler. Bu, evin boyutunu ve konfigürasyonunu kolayca özelleştirmeyi mümkün kılar.

Hafif Yapı: Prefabrik evler, genellikle hafif yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilir. Bu, taşıma ve montaj işlemlerini kolaylaştırır.

Hızlı Montaj: Prefabrik evler, fabrikada üretilmiş parçaların montajıyla kurulduğu için geleneksel inşaata göre daha hızlı bir şekilde tamamlanabilirler.

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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 7

Dayanıklı Malzemeler: Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen prefabrik evler, dayanıklı ve uzun ömürlü olabilirler. Bu, yapıya güç ve dayanıklılık kazandırır.

Enerji Verimliliği: Çoğu prefabrik ev, enerji tasarrufu sağlayan özelliklere sahip olabilir. İyi yalıtım, enerji tasarruflu pencereler ve güneş panelleri gibi özelliklerle donatılabilirler.

Taşınabilirlik: Bazı prefabrik ev modelleri taşınabilir veya sökülüp başka bir yere monte edilebilir. Bu, konut ihtiyaçları değiştiğinde veya taşınma gerektiğinde büyük bir avantaj sağlar.

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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 8

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Çevre Dostu: Prefabrik evler genellikle daha az atık üretir ve daha az doğal kaynak tüketirler. Ayrıca, fabrika koşullarında üretildikleri için inşaat sürecinde çevresel etki daha azdır.

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165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor 9

Özelleştirme: Müşterilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre özelleştirilebilirler. Farklı tasarım, malzeme ve renk seçenekleri sunulabilir.

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