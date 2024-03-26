165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor

Kalite Kontrolü: Prefabrik evler, fabrika koşullarında üretildiği için kalite kontrolü daha kolaydır. Malzemelerin ve montajın standartlara uygunluğu daha sıkı bir şekilde kontrol edilebilir.
Daha Az Çevresel Etki: Prefabrik evler genellikle daha az atık üretir ve daha az doğal kaynak tüketirler. Ayrıca, fabrikada üretildiği için inşaat sürecinde çevresel etki daha azdır.
Taşınabilirlik: Bazı prefabrik ev modelleri taşınabilir veya sökülüp başka bir yere monte edilebilir. Bu, konut ihtiyaçları değiştiğinde veya taşınma gerektiğinde büyük bir avantaj sağlar.
Enerji Verimliliği: Prefabrik evler genellikle enerji verimliliği odaklı tasarlanır. İyi yalıtım, enerji tasarruflu pencereler ve güneş panelleri gibi özelliklerle donatılabilirler, bu da enerji maliyetlerini düşürür.
Dayanıklılık: Prefabrik evler, geleneksel ahşap veya betonarme yapılar kadar dayanıklı olabilir. Kaliteli malzemelerin kullanılması ve sağlam bir montaj işlemi ile uzun ömürlü olabilirler.