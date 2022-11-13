N﻿asseri 1988-2006 yılları arasında havalimanının 2F terminalinde küçük bir alanda yaşamıştı.

1999'da mülteci statüsü alan ve 2006'da havalimanından ayrılan Nasseri, birkaç hafta önce yeniden havalimanına dönmüştü. Nasseri'nin doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybettiği açıklandı.

İranlı mültecinin yaşamı yönetmen Steven Spielberg'ün 2004 yapımı, başrollerini Tom Hanks ve Catherine Zeta-Jones'un oynadığı The Terminal filmine de konu olmuştu.

1﻿945 yılında İran'ın Huzistan eyaletinde doğmuş olan Nasseri, annesini aramak üzere ülkesini terk ederek Avrupa'ya gitmişti. Birkaç yıl Belçika'da yaşadıktan sonra İngiltere, Hollanda ve Almanya'ya geçmeye çalıştı ancak "doğru mülteci belgelelerine sahip olmadığı" gerekçesiyle bu ülkelerden sınır dışı edildi.

N﻿asseri ardından Fransa'nın başkenti Paris'e giderek, Roissy - Charles de Gaulle Havalimanı'nın bir köşesini "evi" haline getirdi ve 18 yıl burada yaşadı.

1﻿999'da Fransa'dan mülteci statüsü ve oturum izni alan Nasseri, 2006'ya kadar havalimanında yaşamayı sürdürdü.

Nasseri s﻿ığındığı havalimanı bankında, sahip olduğu eşyaların arasında günlerini kitap ve gazete okuyarak, ve hayatını yazarak geçirdi.

U﻿luslararası basının ilgisini çeken Nasseri'nin hikayesi Hollywood'a kadar ulaştı ve The Terminal filmine ilham verdi.

F﻿ilmin ardından kendisine yönelik ilginin daha da arttığı Nasseri, bir gazeteciye, kendisine "Sir Alfred" ismiyle hitap edilmesini istediğini söylemişti.

2﻿006'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle havalimanından hastaneye kaldırılan Nasseri, iyileşmesinin ardından bir otelde yaşamaya başladı.

F﻿ransız gazetesi Libération, Nasseri'nin yaşamını filmden kazandığı parayla sürdürdüğünü aktarmıştı.

Charles de Gaulle Havalimanı yetkilileri, Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına döndüğünü ve burada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer N﻿asseri'nin üstünde birkaç bin euro nakit bulunduğunu da belirtti.