16'sı çocuk 43 kaçakçı kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
16'sı çocuk 43 kaçakçı kurtarıldı

Sahil güvenlik ekipleri Seferihisar’da bir botun sürüklendiği gördü. Motor arızası olan botta 16'sı çocuk 43 kaçakçı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 43 kaçakçı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında kaçakçıların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bottaki 16'sı çocuk 43 kaçakçı kurtarıldı. Dikili açıklarında da bir grup kaçakçının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Kaçakçılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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