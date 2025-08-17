17 Ağustos depreminin yıl dönümünde kapsamlı tatbikat

Aydın AFAD koordinesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde geniş katılımlı bir saha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 6.3 büyüklüğünde deprem sonrası ekiplerin toplanma, intikal ve enkaz çalışmalarına yönelik uygulamalar yapıldı.

AFAD Aydın Yerleşkesi Eğitim Parkuru'nda düzenlenen tatbikata çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lardan 149 personel ve 40 araç katıldı. Tatbikat kapsamında enkaz alanlarında yüksekten çalışma, tahkimat, kirli kırım, kapak kaldırma, tripot kurma, alttan yukarı kırma, kütle çekme ve yaralı tahliyesi gibi uygulamalar gerçekleştirildi. İl Afet Yönetim Merkezi tarafından ise saatlik raporlamalar yapıldı, ekiplerin kayıtları tutularak sektörlere dağılımı sağlandı.

Aydın AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, tatbikat sonrası yaptığı değerlendirmede afetlerde kayıt tutmanın önemine dikkat çekti. Mumcu, "Enkazlarda hangi ekibin çalıştığı, çıkarılan yaralıların, cenazelerin ve değerli eşyaların kimlere teslim edildiği bilgisi hayati derecede önemlidir. Bu tür kayıtlar, hem koordinasyonu hem de afet sonrası süreci kolaylaştırır" dedi.

Mumcu, geçmiş afetlerden edinilen deneyimlerin paylaşıldığını belirterek, tatbikata katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.