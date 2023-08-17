İzleyiciler 17 Ağustos Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Ağustos Perşembe ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Ağustos Perşembe TV yayın akışında ne var? 17 Ağustos Perşembe bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Ağustos Perşembe TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Ağustos Perşembe TV yayın akışında ne var? 17 Ağustos Perşembe bugün hangi diziler var?
17 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kayhan
22:30 Kısmet
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sağ Salim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Windstorm 3
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:15 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
16:45 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Sahtekar İkili
22:30 Soygun
00:15 Sahtekar İkili
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
11:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Merhamet mi, Cinayet mi?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Veda Mektubu