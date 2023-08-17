İzleyiciler 17 Ağustos Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Ağustos Perşembe ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Ağustos Perşembe TV yayın akışında ne var? 17 Ağustos Perşembe bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Ağustos Perşembe TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Ağustos Perşembe TV yayın akışında ne var? 17 Ağustos Perşembe bugün hangi diziler var?

17 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kayhan

22:30 Kısmet

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sağ Salim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Windstorm 3

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:15 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

16:45 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Sahtekar İkili

22:30 Soygun

00:15 Sahtekar İkili

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

11:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Merhamet mi, Cinayet mi?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Veda Mektubu