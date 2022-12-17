17 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Aralık Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 17 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 17 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sipahi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sipahi
02:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Karate Kid
12:55 Kardeşlerim
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Bir Küçük Gün Işığı
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpekbalığı İstilası 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Hayatın Tatlı Yanı (Yabancı Sinema)
03:45 Müzik Arası
04:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 Hayatımın Şansı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
00:00 Hayatımın Şansı
02:45 Yasak Elma
04:45 Son Yaz
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yol Arkadaşım
07:15 Çöp Adam
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:00 Gecenin Ucunda
03:30 Toprak İle Fidan
04:15 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Pişir de Görelim
15:30 Sinema
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Kalk Gidelim
08:00 Bumble Bee (Yabancı Sinema)
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:11 Yürek Çıkmazı
13:40 Teşkilat
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması "Hırvatistan-Fas"
20:00 Kupa Töreni “3’üncülük”
20:20 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 3’Te 3
03:00 Teşkilat
05:20 Kapanış
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