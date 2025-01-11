17. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

Adana'da bu yıl 17'incisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. 9 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak olan fuar, kitapseverler için büyük bir buluşma noktası.

Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği fuarın açılış töreni, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerin fuara katılımını sağlamak için her yıl çok sayıda otobüsle buraya taşıyoruz. Adana'nın kültürel zenginliği göz önüne alındığında, bu fuarın önemi büyük; burada Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Abidin Dino gibi isimler yetişti" dedi.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın Adana ve çevre bölgeler için kültür ve edebiyat alanında en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirterek, "Fuarımız bu yıl da görkemli bir açılış yaptı. 272 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu burada yer alıyor. 110 etkinlik ile 500'e yakın ünlü isim fuarda olacak. 9 gün boyunca kitap severler yazar ve şairlerle buluşacak" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından fuarın kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri stantları gezdi. Yoğun ilgi gören fuar, 19 Ocak'ta sona erecek.