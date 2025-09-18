17 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

17 Eylül 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

–– IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

–– Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2025 Tarihli ve 2020/11324 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2020/31683 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2025 Tarihli ve 2020/12751 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2025 Tarihli ve 2020/25944 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

