17 Haziran Cumartesi TV yayın akışında ne var? 17 Haziran Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 17 Haziran Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Haziran Cumartesi hafta sonunda doğru ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Haziran Cumartesi kanallarda ne var? 17 Haziran Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Haziran Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Haziran Cumartesi televizyonda ne var? 17 Haziran Cumartesi bugün hangi diziler var?

17 HAZİRAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kadifeden Kesesi (Yerli Sinema)

16:00 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Akıncı

11:00 Ateş Kuşları

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kısmet

14:30 Kapımdaki Dedektif

14:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

09:00 Yüz Yıllık Mucize

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deli Aşk (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star