17 ilde eş zamanlı dev operasyon! Çok sayıda şüpheli tutuklandı!

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüphelinin gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. 17 il merkezli “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklanırken, 20’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerleri için işlemler ise sürüyor.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları” tespit edildi.

17 İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa merkezli Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya'da operasyonlar gerçekleştirildi.

107 MİLYON TL DEĞERİNDE 2 ADET ARAÇ, 2 ADET DENİZ ARACI VE 2 ADET ŞİRKETE EL KONULDU

7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve örgüte üye olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 107 Milyon TL değerinde 2 adet araç, 2 adet deniz aracı ile 2 adet şirkete el konuldu.