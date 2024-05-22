Yunan unsurları kaçak yollar ile ülkelerine giriş yapmaya çalışan kaçak göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor. 20 Mayıs tarihinde saat 21.45 sularında 17 kaçak göçmen Yunanistan topraklarına girmeye çalıştı. Durumu fark eden Yunan unsurları bottaki 17 kaçak göçmen geri itildi.

Kendilerine bilgi geçilen Türk Sahil Güvenlik ekipleri durum üzerine hareket geçti. Kendi imkanları ile Karaada’ya çıkan 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.