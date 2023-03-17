17 Mart Cuma TV yayın akışında ne var? 17 Mart Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 17 Mart Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Mart Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Mart Cuma televizyonda ne var? 17 Mart Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Mart Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Mart Cuma televizyonda ne var? 17 Mart Cuma bugün hangi diziler var?
17 MART CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik 2:Suikast (Yabancı Sinema)
21:45 Melekler ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)
00:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
02:15 Kuzey Güney
04:45 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Ego
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
22:30 Orta Sayfa
01:00 Adım Farah
03:15 Kamera Arkası
03:30 Kefaret
05:45 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Ömer
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir