17 milletvekili AKP’ye geçiyor ama bir kişiye kapılar kapalı

Nefes yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, son günlerde TBMM kulislerinde bir hareketlilik yaşandığını kaleme aldı. Bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olma konusunda umutlandırdığını iddia eden Zeyrek, Gelecek Partisi'nde Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ dışında tüm milletvekillerinin AKP'ye katılabileceğini, aynı şekilde Saadet Partisi yönetiminin de AKP'ye geçmeye sıcak baktığını belirtti.

"Bir de İYİ Parti’yle DEVA’dan transferler olursa 41’i bulmak zor olmasa gerek" diyen Zeyrek, bu şekilde 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı alınabileceğini yazdı. Erdoğan'ın, yeniden aday olması halinde Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin olarak inandığını belirten Deniz Zeyrek, "Karşısına çıkacak aday kim olursa olsun seçimi alacağından emin görünüyor. En azından teknokratları bu konuda kendilerinden emin" ifadelerini kullandı.

"Öncelikle HTŞ lideri Golani’ye çok umut bağlanmış. Suriye’de Esad’ın devrilmesinin ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’ı övmesinin seçimlerde AK Parti’ye 5-6 puan getireceğine inanıyorlar" diye aktaran Zeyrek, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için iki yol olduğunu ifade etti.

Anayasa değişikliğinin mevcut Meclis aritmetiği ile referandum yapılmadan zor olacağının altını çizen Zeyrek, TBMM'de alınacak erken seçim kararından bahsetti. "Gördüğüm kadarıyla, TBMM’deki aritmetikte ilginç bir hareketlenme yaşanıyor ve bu hareketlilik Erdoğan’ı umutlandırıyor" değerlendirmesini paylaşan Zeyrek, şunları aktardı: "TBMM’deki hareketlenmeden söz ederken, ilk sıraya Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti konusundaki açıklamalarını koymak gerek. Davutoğlu’nun çıkışları, partisindeki kıpırdanmaların yansıması gibi."

"DAVUTOĞLU DÖNÜŞ BİLETİ ALAMAYACAK"

AKP’li kaynaklarının, Davutoğlu’nu alma konusuna sıcak bakmadıklarını belirten Zeyrek, “Gelecek Partisi kulislerinde de bu iddialar yalanlanmıyor. Davutoğlu hangi mesajları verirse versin, AK Parti’ye dönüş bileti alamayacak. Selçuk Özdağ da AK Parti’ye geçmeyi düşünmüyor. Ancak onların dışındaki bütün Gelecek Partisi milletvekillerinin AK Parti’ye geçmesi işten dahi değil. Bir kaynağım, Saadet Partisi’nin yeni yönetiminin de AK Parti’ye geçme konusuna sıcak baktığını iddia ediyor. Etti mi size yaklaşık 17-18 milletvekili. Bir de İYİ Parti’yle DEVA’dan transferler olursa 41’i bulmak zor olmasa gerek. Farkındaysanız DEM Parti’nin bir 'muhataplık' uğruna 57 sandalyesiyle Erdoğan yeniden seçilebilmesi için atılacak adıma destek verme ihtimalinin yüksekliğine girmiyorum dahi" ifadelerini kullandı.