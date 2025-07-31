1,7 milyon dolarlık labubu operasyonu

Çin'in Şanghay şehrinde kolluk kuvvetleri, tüm dünyada büyük ilgi gören ünlü Labubu figürlerinin taklitlerini üreten ve satan bir organize suç örgütünü çökertti.

Operasyon kapsamında sekiz şüpheli tutuklandı ve yaklaşık 1,7 milyon dolarlık piyasa değeri olan 5 bin adet sahte koleksiyon ürününe el konuldu.

Şanghay'da gerçekleştirilen bu operasyon, bir tüketicinin internet üzerinden satın aldığı Labubu'nun orijinal olmadığını anlayarak Pop Mart firmasına şikâyette bulunması sonucu başlatıldı.

Labubu karakterleri, Çin'in başkenti Pekin'de faaliyet gösteren Pop Mart isimli oyuncak üreticisi tarafından tasarlanıyor ve küresel çapta geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor.