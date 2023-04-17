17 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

17 Nisan Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 17 Nisan Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 17 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

17 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 17 Nisan Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Nisan Pazartesi ne var? 17 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Nisan Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 17 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

17 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu (Yeni Bölüm)

23:30 Üç Kız Kardeş

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TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer (Yeni Bölüm)

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

23:30 Tetikçinin Oğlu

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel

22:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm)

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