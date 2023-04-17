17 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 17 Nisan Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Nisan Pazartesi ne var? 17 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Nisan Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 17 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?
17 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu (Yeni Bölüm)
23:30 Üç Kız Kardeş
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
23:30 Tetikçinin Oğlu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel
22:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm)