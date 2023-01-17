17 Ocak Salı bugün hangi diziler var? 17 Ocak Salı TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 17 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Ocak Salı haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Ocak Salı televizyonda ne var? 17 Ocak Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Ocak Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Ocak Salı televizyonda ne var? 17 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

SHOW TV 17 OCAK 2023 SALI YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Kibar Feyzo

FOX TV 17 OCAK 2023 SALI YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

00:45 Yalnız Kalpler

STAR TV 17 OCAK 2023 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:15 Ömer

ATV 17 OCAK 2023 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

TV8 17 OCAK 2023 SALI YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:45 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

KANAL D 17 OCAK 2023 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

TRT 1 17 OCAK 20232 SALI YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:15 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

23:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı