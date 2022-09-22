17 personeli bulunan balıkçı teknesi karaya oturdu

Samsun plakalı Duru-67 isimli tekne, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekince barınağa girmek istedi.

Barınağın giriş kısmının derin olmaması nedeniyle içeriye giremeyen ve geri manevra yapan teknenin motorları pervaneye halat sarınca durdu. Tekneyi kurtarmak için arkasında bağlı bulunan botu denize indiren balıkçıların bu çabası da sonuçsuz kaldı.

Alabora olan ve mendireğe çarpan bottan son anda atlayarak kurtulan 2 balıkçının kurtarılması için ise bölge balıkçıları seferber oldu.

Sandalla denize açılan balıkçılar, 2 metreyi bulan dalgaların arasında denizdeki meslektaşlarını son anda kurtarmayı başardı.



Kurtarılan balıkçılardan 52 yaşındaki Mehmet Aydeniz, tedbir amaçlı acil sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Teknedeki diğer personel ise mendireğe bağlanan halat yardımıyla tekneyi terk etti.

Öte yandan teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bu çabalar da sonuçsuz kaldı.