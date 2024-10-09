17 suç makinesi yakalandı

Kaynak: İHA
17 suç makinesi yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamada, 16 bin 675 şahıs, 3 bin 162 araç, 285 motosiklet ile 34 umuma açık işyeri, park ve bahçe incelendi.

aw304503-01.jpg

Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Trafik denetiminde ise 98 araca cezai işlem uygulandı.

aw304503-02.jpg

Son Haberler
Boşanma davası çıkışında dehşet saçtı! Boşanmak isteyen eşini bıçakladı
Boşanma davası çıkışında dehşet saçtı! Boşanmak isteyen eşini bıçakladı
Kuzey Kore, Güney’le bağlantıyı kesiyor
Kuzey Kore, Güney’le bağlantıyı kesiyor
Rus turistler kayalık alanda mahsur kaldı
Rus turistler kayalık alanda mahsur kaldı
Galatasaray’da futbolculara ödenecek para belli oldu
Galatasaray’da futbolculara ödenecek para belli oldu
Eyüpsultan'da motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü bir ay sonra yakalandı
Eyüpsultan'da motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü bir ay sonra yakalandı