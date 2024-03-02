17 tane aracın lastiği birden kesildi

Sabah işe gitmek üzere araçlarına binen vatandaşlar, lastiklerinin kesilmiş olduğunu görerek şaşkınlık yaşadılar. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah işe gitmek için araçlarını kullanan vatandaşlar, araçlarının lastiklerinin kesilmiş olduğunu fark ettiler. Vatandaşların ihbarı üzerine, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, sokakta park halinde bulunan 17 aracın lastiğinin kesildiği tespit edildi. Bazı vatandaşlar araçlarını tamirciye götürürken, bazıları ise sokakta beklemeye devam etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayı anlatan bir sokak sakini olan Seyfi Şenel, “Tepeüstü’nden buraya kadar komple araçların lastiklerini kesmişler. Adet belli değil gece olmuş. Ben aracımı başka sokağa park etmiştim” ifadelerini kullandı.

Komşularının haber vermesiyle durumu fark eden araç sahiplerinden Onur Çetinay, “Bizi de komşumuz arayıp bilgilendirdi. Dün akşam ile bu sabah arasında birisi 17 tane aracın lastiğine bıçak atarak patlatmış. Polisleri çağırdık şimdi gelecekler. Şu hizadan başlıyor, ta arkaya kadar 17 tane aracın lastiği patlatılmış durumda. Lastiklerde bıçak izleri var” şeklinde konuştu.