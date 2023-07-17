17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

17 Temmuz Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 17 Temmuz Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Temmuz Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

17 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

1052336.jpgATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne (4. Bölüm)

fox.jpg FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

22:30 Kısmet

20-3-8aar.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Dönence

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

preview.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Patlat Kazan

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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