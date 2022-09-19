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17 terörist etkisiz hale getirildi. 80 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, 1 şehidin olduğu saldırı sonrasında 80 hedefin vurulduğu duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 17 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:07
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17 terörist etkisiz hale getirildi

17 terörist etkisiz hale getirildi. 80 hedef vuruldu
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Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında (18 Eylül'de) Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuştu. Bir askerin yaralandığı açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 17 teröristin etkisiz hale getirildiği, 80'e yakın hedefin de vurulduğu açıklandı.

İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA’lar sevk edildi.

Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

SURUÇ SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLER DE BULUNUYOR

Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu bilgisini paylaşarak, Mehmetçik'in kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığını, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğunu ifade etti.

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