15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

17 üniversiteye rektör ataması

15 ilde bulunan 17 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. İlgili atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 06:27
Takip Et

17 üniversiteye rektör ataması

17 üniversiteye rektör ataması
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
3
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
4
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
5
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
6
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
﻿FETÖ tarafından tasfiye edilmişlerdi. Milli Savunma Bakanlığı geri dönün çağrısı yaptı
7
﻿FETÖ tarafından tasfiye edilmişlerdi. Milli Savunma Bakanlığı geri dönün çağrısı yaptı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿EuroBasket 2022'de yarı finalistler belli oldu: Son şampiyon Slovenya elendi
﻿EuroBasket 2022'de yarı finalistler belli oldu: Son şampiyon Slovenya elendi
﻿EuroBasket 2022'de yarı finalistler belli oldu: Son şampiyon Slovenya elendi
﻿Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı
﻿Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı
﻿Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı
﻿Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti
﻿İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti
﻿İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti
﻿İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı
﻿Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı
﻿Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı
﻿Gaziantep'te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı
﻿Gaziantep'te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı
﻿Gaziantep'te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı
﻿İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı
﻿İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı
﻿İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.